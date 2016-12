జయ సమాధి వద్ద‘తలనీలాలు సమర్పించి’మంత్రుల శపథం

తమిళనాడు సీనియర్ మంత్రులు ఉదయ్ కుమార్, సేవూర్ రామచంద్రన్ తదితరులు జయలలిత మహాసమాధి వద్ద నివాళులు అర్పించి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.

English summary

Tamil Nadu State Ministers R.B. Udayakumar (Revenue) and Sevoor S. Ramachandran accompanied by party followers arrived at the site and paid homage to Jayalalithaa's portrait after tonsuring their heads.