షాక్: నెల రోజులు ఇంటర్నెట్ బంద్, 22 సోషల్ వెబ్ సైట్ల పైన నిషేధం కూడా

జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రభుత్వం నెల రోజులపాటు మొబైల్‌ ఇంటర్నెట్‌ సేవలను నిలిపివేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వేర్పాటు వాదులకు ఆసరాగా నిలుస్తున్న 22 సోషల్‌ వెబ్‌సైట్లపై నిషేధం విధించింది.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 0:07 [IST]

English summary

SRINAGAR: Jammu and Kashmir government on Wednesday banned 22 social networking sites and applications including Facebook, WhatsApp and Twitter in Kashmir on the ground that these were being misused by anti-national and anti-social elements to fan trouble. The ban will be in place for a month or till further orders, whichever is earlier, said an order issued by Principal Secretary (Home) R K Goyal.