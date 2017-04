వేర్పాటువాద నాయకురాలు ఆసియా అంద్రాబీ అరెస్ట్

వేర్పాటువాద నాయకురాలు ఆసియా అంద్రాబీని గురువారం కాశ్మీర్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. యువతను వేర్పాటువాదం వైపు మళ్లించేలా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తోందనే ఆరోపణలున్న నేపథ్యంలో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నా

English summary

With the law and order situation in the valley deteriorating in the past few days, separatist leader Asiya Andrabi was arrested on Thursday, said reports.