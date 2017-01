జన్ ధన్ షాకింగ్: నిన్న అలా, నేడు ఇలా.. 15 రోజుల్లో రూ.3,285 కోట్లు

గత రెండు వారాలుగా జన్ ధన్‌ ఖాతాల నుంచి రూ.3,285 కోట్లను ప్రజలు విత్ డ్రా చేసుకున్నట్లుగా తేలింది.

English summary

Jan Dhan accounts witnessed net withdrawal of Rs 3,285 crore in the last fortnight after a huge surge in deposits post demonetisation in November.