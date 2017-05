ప్రేమించిన యువతినే పెళ్లిచేసుకొన్న టెక్కీ, ఆత్మహత్య చేసుకొన్న తల్లి

కొడుకు ప్రేమ వివాహం చేసుకోవడం ఇష్టంలేని ఓ తల్లి ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకొంది.అయితే తాను ప్రేమించిన యువతిని వివాహం చేసుకొని ఇంటికి వచ్చిన ఆ యువకుడికి తల్లి శవం కన్పించింది.

English summary

Jayabharathi, retired teacher suicide in Tamilnadu state on Tuesday.She has not accept her son's love , but manoj married her lover.