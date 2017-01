శశికళ మీద కోపంతో జయలలిత ఆత్మ ఇలా తిరుగుతుందా ?

ఎప్పటికీ తాను రాజకీయాల్లోకి రానని, అన్నాడీఎంకే పార్టీ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోనని జయలలితకు ఒట్టు వేసిన శశికళ ఇప్పుడు మాట తప్పారని, అందుకే జయలలిత ఆత్మ ఇలా తిరుగుతోందని సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో .

English summary

In This photo J Jayalalithaa GHOST So Angry With AIADMK Chief Sasikala Natarajan ?