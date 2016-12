ఆర్ కే నగర్ లో శశికళకు సెగ: ఎందులో అమ్మకు వారుసురాలివి ?

జయలలిత ప్రాతినిధ్యం వహించిన చెన్నైలోని ఆర్ కే నగర్ శాసన సభ నియోజక వర్గంలో పోటీ చెయ్యడానికి సిద్దం అవుతున్న నెచ్చెలి శశికళకు స్థానిక అన్నాడీఎంకే కార్యకర్తలు పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు.

English summary

Jayalalithaa Peravai secretary and Revenue Minister R.B. Udhayakumar announced that all 50 district unit secretaries of the wing had unanimously passed a resolution insisting that Ms. Sasikala take over the reins of government as well as the AIADMK.