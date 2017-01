జయ లేకపోవడం మాకు ప్లస్ పాయింట్ ! వెంకయ్య, ఎందుకంటే?

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో జయలలిత లేకపోవడం బీజేపీకి ఓ చక్కటి అవకాశం అని కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. జయలలిత వ్యక్తిగతంగా తమిళనాడులో అపారమైన ప్రభావం చూపేవారని ఆయన గుర్తు చేశారు.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 17:17 [IST]

Union Minister Venkaiah Naidu said that the absence of former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa due to her death had created a political opportunity for BJP in the state.