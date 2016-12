జయ మృతికి అసలు కారణం ఇదే: వివరించిన అపోలో చైర్మన్

జయలలితకు గుండెపోటు వచ్చిన తరువాత గోల్డెన్ అవర్ గా పరిగణించే ఆ సమయంలో ఆమెకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన వైద్య చికిత్సలు అందించామ.

English summary

Jayalalithaa was rushed to the hospital on 22 September and spent over 75 days there, with little information being given out by the hospital and state government, until she succumbed to a cardiac arrest on 5 December.