'జయలలిత ట్రీట్మెంట్ వివరాలు ఇస్తాం, సీల్డ్ కవర్లో వెల్లడిస్తాం'

జయలలితకు అందించిన చికిత్సకు సంబంధించిన వివరాలు కోర్టుకు అందించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అపోలో ఆసుపత్రి తెలిపింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tamil Nadu government to file response petition in sealed cover to Madras HC on Jayalalithaa's death.