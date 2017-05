జయలలిత వంటమనిషిపై హత్యాయత్నం, వరుస ఘటనలతో అనుమానాలు

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో వరుసగా చోటుచేసుకొంటున్న ఘటనలు పలు అనుమానాలకు తావిస్తున్నాయి. దివంగత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నివాసంలో వంటమనిషిగా పనిచేసిన పంచవర్ణం అనే వ్యక్తిపై శనివారం నాడు గుర్తుతెలియని వ్యక్

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 16:32 [IST]

English summary

Tamil Nadu former chief minister Jayalalithaa's former cook Panchavarnam attacked by unknown persons.serial incidents happening in Tamilnadu state were suspecting.he is in treatment in hospital.