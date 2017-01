జయలలిత మేనకోడలు దీపా కొత్త పార్టీ: పురట్చిమలర్

జయలలిత మేనకోడలు దీపా కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ ఎంజీఆర్ శతజయంతి ఉత్సవాల శుభసమయాన ఈనెల 17న తన రాజకీయ ప్రవేశంపై అధికారికంగా ప్రకటన చేస్తానని,

English summary

Deepa asked the cadre to be calm. The centenary celebrations of AIADMK founder MGR, who worked for the upliftment of the poor, would be celebrated from January 17. On that day, with his blessings, we will function together.