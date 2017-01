ములాయం సింగ్ తో భేటీ అయిన సినీ నటి జయప్రద

చాలా కాలం పాటు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న సిని నటి జయప్రద న్యూఢిల్లీలోని ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఇంట్లో ఆయనతో సమావేశమైంది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వస్తానని ప్రకటించిన ములాయంతో సమావేశం కావడ

English summary

actress , former samajwadi party leader jayaprada reaches mulayamsingh residence in newdelhi, when mulayam meeting with amarsingh, shivapal yadav other leaders she came to the mulayam house.