సభ్య సమాజం సిగ్గుపడేలా!: ఉపాధ్యాయులే విద్యార్థినిపై గ్యాంగ్ రేప్..

ఓ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్, ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు కలిసి ఒక విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.

English summary

A 12year old student of a government school was allegedly raped by the principal and three teachers in Jehanabad, police on Monday said.