‘ఆధార్’ సమాచార రక్షణకూ ఒక చట్టం కావాలి!

భారతదేశంలోని పేదల అభ్యున్నతి కోసం అమలుచేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల్లో లోపాలు, అవకతవకల నివారణకు అమలులోకి తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమమే ‘ఆధార్’ ప్రాజెక్ట్. దీని అమలులో ప్రభుత్వ ఖజానాలో భారీగా పొదుపు చేయడానికి వీలు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is ironic that a technological solution that could have plugged India’s porous welfare delivery system — and saved the State huge amount of funds — is itself proving to be extremely leaky.