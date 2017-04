బంపర్ ఆఫర్: నిమిషానికి రూ.3లకే ఐఎస్డీ కాల్స్ ఆఫర్ ప్రకటించిన జియో

వరుస సంచలన ఆఫర్తో కస్టమర్లను తన వైపుకు తిప్పుకొంటున్న రిలయన్స్ జియో మరో ఆఫర్ ను ప్రకటించింది. నిమిసానికి రూ.3 చెల్లించి విదేశాలకు కాల్ చేసుకొనే వెసులుబాటను కల్పించింది.

English summary

After 'almost' eliminating incoming internet data, roaming charges, incoming and outgoing call charges, Reliance Jio has once again reared it head to offer international calls at prices as low as Rs 3 per minute through its new "rate-cutter plan", a move that is sure to give another nightmare to its rivals.