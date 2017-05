జియో బంపర్ ఆఫర్: వైఫై రూటర్ల ద్వారా 100% క్యాష్ బ్యాక్

రిలయన్స్ జియో టెలికం రంగంలో మరోసారి సంచలనాలకు తెరతీస్తోంది. జియో వైఫై రూటర్ల ద్వారా వందశాతం క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ ను అందిస్తోంది.

English summary

Jio is offering up to 100 per cent cash back on purchase of "JioFi Device" in a limited-period promotional scheme. Under Jio's "100% cashback offer with JioFi," customers purchasing the Portable 4G WiFi Router and Hotspot device from the telecom company's website.