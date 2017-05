నిర్భయ కేసులో తీర్పుపై నేరస్తుల తరఫు లాయర్ సంచలనం

నిర్భయ కేసులో సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం వెలువరించిన తీర్పుపై నిందితుల తరఫు న్యాయవాది (డిఫెన్స్ లాయర్) ఏపీ సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

After the Supreme Court on Friday upheld its earlier order of death sentence to four convicts in the 16 December, 2012 Nirbhaya gang rape case, convict lawyer A.P. Singh claimed that he will file the review petition after reading the order.