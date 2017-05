ఎట్టకేలకు తగ్గారు.. సారీ చెప్తా: జస్టిస్ కర్ణన్ కేసులో మరో ట్విస్ట్

జస్టిస్ కర్ణన్ కోర్టు ధిక్కారణ కేసులో మరో ట్విస్ట్. ఎట్టకేలకు ఆయన తగ్గారు. కోర్టు ధిక్కార కేసులో కలకత్తా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కర్ణన్‌ బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

English summary

The Supreme Court on Friday refused to urgently hear a petition filed by Justice C S Karnan. I may be arrested anytime and hence the matter should be heard urgently, Justice Karnan's lawyer said on his behalf. As a result of this the police can go ahead and arrest Justice Karnan.