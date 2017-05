సుప్రీంలో కర్ణన్ రివ్యూ పిటిషన్: జైలు శిక్షను పున:సమీక్షించాలని వినతి!

ఓవైపు ఆయన కోసం పోలీసుల వేట కొనసాగుతుండగానే రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం గమనార్హం. కాగా, ఈ రివ్యూ పిటిషన్ విచారణకు సుప్రీం ప్రధాన న్యాయమూర్తి జగదీశ్ సింగ్ ఖెహర్ సానుకూలంగా స్పందించారు.

English summary

Justice Karnan's lawyer Mathew lodged review petition in supreme court to re-enquire on case. Justice was accepted to enquire again