ఆ జడ్జి దేశం విడిచి వెళ్లిపోయారా ? రాష్ట్రపతి జోక్యం చేసుకోవాలని మనవి, తమిళనాడులో !

పశ్చిమ బెంగాల్ హైకోర్టు జడ్జి పదవిలో ఉండగా ఆరు నెలల జైలు శిక్ష పడిన న్యాయమూర్తి జస్టీస్ సీఎస్. కర్ణన్ ఎక్కడ ఉన్నారో అర్థం కాకపోవడంతో కోల్ కతా పోలీసులు తలలుపట్టుకుంటున్నారు. జస్టిస్ కర్ణన్ ఎక్కడ ఉన్నార

English summary

Justice Karnan's lawyer says that Karnan wants President of India should interfere in this issue. Karnan is getting ready for the next protest his lawyer said.