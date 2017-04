కోర్టులో హాజరైన టీటీవీ దినకరన్: ఏం తమాషానా, వార్నింగ్ ఇచ్చిన జడ్జి !

చెన్నైలోని ప్రత్యేక న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తి మలర్ మతి టీటీవీ దినకరన్ న్యాయవాదిని మందలించారు. కేసు విచారణను తప్పుదోవపట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని న్యాయవాదిపై మండిపడ్డారు.

English summary

Since the court has asked me to come by 3PM, MLAs meet will happen some other day: TTV Dinakaran.