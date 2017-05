ముంబైలో అర్థరాత్రి పాప్ సంచలనం: ఉర్రూతలూగించే 'షో' నేడే!

ఇండియాలో బీబర్ పర్యటన ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. ఈ ఐదు రోజుల్లో ముంబై, ఢిల్లీ, ఆగ్రా, జైపూర్, వంటి ప్రాంతాల్లో బీబర్ తన పాప్ 'షో'లు ప్రదర్శించనున్నాడు.

English summary

International pop sensation Justin Bieber arrived in Mumbai today for his maiden concert in India. The 23-year-old singer arrived at the Kalina airport at around 1:30 am