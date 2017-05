కమల్ సంచలనం: తమిళనాడులో బీజేపీకి 'ఆ టైమ్' రాలేదు!..

బీజేపీ ప్రయత్నాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ.. ఆ పార్టీకి తమిళనాడులో ఇంకా టైమ్ రాలేదన్నారు ప్రముఖ నటుడు కమల్ హాసన్. ఓ ఆంగ్ల పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ కమల్ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.

English summary

Tamil actor Kamal Hassan said it's not time for Bjp to step into Tamilnadu politics.We know that Bjp was seriously trying to enter in tamil politics