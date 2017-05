ఆంధ్రా సరిహద్దులో ప్రముఖ మోడల్, నటి రేఖ సింధుతో సహ నలుగురి దుర్మరణం !

ప్రముఖ మోడల్, కన్నడ టీవీ సీరియల్ నటి, బెంగళూరు నివాసి రేఖ సింధు ప్రయాణిస్తున్న కారు శుక్రవారం ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దులోని వేలూరు దగ్గర రోడ్డు డివైడర్ ను ఢీకొనడంతో ఆమెతో సహ నలుగురు దుర్మరణం చెందారు.

English summary

Kannada actress Rekha Sindhu killed in road accident on Chennai-Bengaluru NH near Vellore in Tamil Nadu.