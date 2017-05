కపిల్ మిశ్రా ఓ స్టూపిడ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సతీమణి విమర్శలు

మంత్రివర్గ్ నుండి ఉద్వాసనకు గురైన కపిల్ మిశ్రాపై ఆప్ అధ్యక్షుడు , డిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సతీమణి సునీత కూడ విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s wife Sunita today slammed sacked AAP minister Kapil Mishra for making baseless allegations against her husband and family.