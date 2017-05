‘హవాలా స్కాంలో సీఎం కేజ్రీవాల్’: మరో బాంబు పేల్చిన కపిల్ మిశ్రా

శుక్రవారం ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మిశ్రా దీనికి సంబంధించిన వివరాలను బహిర్గతం చేశారు. ‘ఆయన అవినీతికి సంబంధించి ఆధారాలను బయటపెడుతున్నా కేజ్రీవాల్‌ మౌనంగా ఉంటున్నారు.

English summary

Sacked Delhi minister Kapil Mishra today alleged that AAP chief Arvind Kejriwal is connected to a 'hawala' scam, or money laundering scheme. Mishra further alleged that Kejriwal is making a Delhi businessman Mukesh Kumar - referred to in a video as Mukesh Sharma - the fall guy, by getting him to falsely claim he donated Rs 2 crore to AAP. "This is all an elaborate ploy to launder money, to convert black money into white," Mishra alleged, adding that Kejriwal was the kingpin of this elaborate conspiracy.