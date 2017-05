‘‘ఒక్కరోజు ఆగండి.. నేను చెప్పబోయే సీక్రెట్ తో ఢిల్లీ మొత్తం వణుకుద్ది..’’

తాను తర్వాత చెప్పబోయే మరో విషయం ఢిల్లీ ప్రజల్లో భూకంపం పుట్టిస్తుందని, ముఖ్యంగా ఎవరు ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీపై నమ్మకం పెట్టుకున్నారో వారంతా వణికిపోతారని ఆ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురై నిరహార దీక్షలో

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Axed Delhi minister Kapil Mishra, who is on an indefinite fast, today claimed his next "expose" will rattle the people of Delhi who "trusted the Aam Aadmi Party". During the day, Mishra visited the Raj Ghat, the memorial for Mahatma Gandhi, where he had made startling allegations of corruption against Kejriwal on Sunday. He broke down at the memorial.He has been sitting on an indefinite strike since Wednesday and was advised hospitalisation be a team of doctors today.