మోడల్ రేఖ సింధు చేతులు, కాళ్లు ముక్కలు, హత్య చేశారని తండ్రి, మరో నటి ఇలా !

ఆంధ్రా సరిహద్దులోని వేలూరు దగ్గర జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన ప్రముఖ మోడల్ రేఖ సింధు కుటుంబ సభ్యులు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఆమె కాళ్లు, చేతులు తెగిపోయాయని, హత్య చేశారని తమిళనాడు పోలీసులకు ఫిర

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Karnataka based model Rekha Sindhu's father has raised doubts over his daughter's death in the accident. Kannada Actress Rekha Krishnappa clarified the news around her death saying that she is alive and fine. Rekha posted a video on the social media and said that there were reports of her death but she is sound and is in Sharada Petta temple.