అనుమానాస్పదం: కర్ణాటక కేడర్ ఐఏఎస్ అధికారి మృతదేహం లక్నోలో లభ్యం

కర్నాటక కేడర్‌కు చెందిన ఓ ఐఏఎస్‌ అధికారి ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. కర్నాటకకు చెందిన అనురాగ్‌ తివారి(35) మృతదేహాన్ని బుధవారం ఉదయం లక్నోలోని హజ్రత్‌గంజ్‌ పాంతంలో

English summary

A Karnataka cadre IAS officer Anurag Tiwari was found dead in Uttar Pradesh on Wednesday morning. A 2007 batch officer was a native of Uttar Pradesh's Bahraich and has discharged duties as the Deputy Commissioner of Bidar in Karnataka.