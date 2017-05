బాహుబలి టికెట్ ధర: సిద్ధరామయ్యపై విమర్శలకు కారణం ఇదీ...

సినిమా టికెట్ రూ.200కు మించరాదనే నిబంధన తేవడానికి సిద్ధపడిన సిద్ధరామయ్య తానే 1000 రూపాయలకు పైగా చెల్లించి బాహుబలి సినిమా చూశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 16:51 [IST]

English summary

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has reportedly paid Rs 1,000-plus to buy a ticket for Baahubali 2 (Bahubali: The Conclusion) on May 1, the day on which he was supposed to cap ticket prices.