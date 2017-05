బాహుబలి‘సీఎం’మీద ఫిర్యాదులు: మా మాట ఒక్కటి వింటే ఒట్టు, మా వల్లకాదు !

కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య, కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు, హోం శాఖా మంత్రి డాక్టర్ జీ. పరమేశ్వర్ తీరుతో తాము విసిగిపోయామని, మాకు వేరే నాయకత్వం కావాలని ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు

English summary

In his maiden visit to Karnataka after being appointed the in-charge general secretary, K C Venugopal has been flooded with complaints. Officer bearers, district presidents and committee heads along with workers have vented out their frustration in the form of complaints against CM Siddaramaiah and KPCC Chief Dr G Parameshwar.