మర్మాంగం కోసేసిన యువతికి సీఎం అభినందన: ఆమె చర్య సాహసోపేతమైనది!..

కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్‌తో పాటు కేరళ మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ కూడా ఆ యువతిని అభినందించారు. మతం పేరుతోనో, భక్తి పేరుతోనో ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The 22-year-old girl told the police that the sanyasi, an inmate from Panmana Ashram, had been repeatedly raping her for the past seven years.