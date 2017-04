ల్యాండ్ మాఫియా అంతు చూస్తోన్న యంగ్ ఐఏఎస్, మంత్రి నుంచి బహిరంగ బెదిరింపు

కేరళలో చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తూ భూకబ్జాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై సబ్-కలెక్టర్ శ్రీరాం వెంకటరామన్ ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. అక్రమ కట్టడాలను వెతికి మరీ కూల్చివేతకు సిద్ధమవుతుండడంతో ల్యాండ్ మాఫియా గజగజలాడుతోంద

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Have you ever heard of a minister saying a bureaucrat serving under his government should be sent to a mental hospital? A Kerala minister is of the opinion that the state's most popular bureaucrat needs to be sent to Oolampara, a famous mental asylum in Kerala. "Devikulam subcollector Sriram Venkitaraman should be sent to Oolampara," Kerala electricity minister and CPI (M) leader MM Mani said on Saturday. 30-year-old Venkitraman has been in the headlines since he started an anti-encroachment drive in Munnar, taking on the land mafia as they bulldozed through the forests to build illegal resorts and commercial establishments in one of India's most ecologically-fragile areas.