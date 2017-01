బెంగళూరు ఘటనలో ట్విస్ట్: మరదలిని పెళ్ళిచేసుకొనేందుకు లైంగికదాడి నాటకం

మరదలిని పెళ్ళిచేసుకొనేందుకుగాను లైంగికదాడి జరిగినట్టుగా డ్రామా ఆడారు. ఈ డ్రామాను కర్ణాటక పోలీసులు చేధించారు. సిసి కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుడు భావే అని తేల్చారు పోలీసులు.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 10:07 [IST]

the police have nabbed the accused irshad Khan who got married to victim’s sister. the accused has confessed to police during the interrogation that he was in love with his sister in law (victim) for the last three years and wanted to marry her but family members wanted to arrange her marriage with other person.