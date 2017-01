సినీ నటి ఖుష్బూ పాస్‌పోర్టును పునరుద్ధరించడానికి సంబంధిత అధికారులు నిరాకరించారు. ఆమెపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు అయి ఉండడంతో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Passport Seva Kendra at Aminjikarai in Chennai has refused to renew the passport of actor and Congress spokeswoman Khushbu Sundar. Crying foul, she has approached the Madras high court.