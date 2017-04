జయ ఎస్టేట్ గార్డ్ హత్య: వారికి కొడనాడ్ కొట్టినపిండి, అనుమానాలు

దివంగత జయలలితకు చెందిన కొడనాడు ఎస్టేట్‌లో మూడు రోజుల క్రితం సెక్యూరిటీ గార్డ్ హత్య జరిగింది. ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్లకు సంబంధించే ఈ హత్య జరిగిందని భావిస్తున్నారు.

English summary

Were property documents the target of the persons who murdered a security guard at Jayalalithaa's Kodanad tea estate in Nilgiris? The police has managed to obtain vital evidence in this regard which includes footage from CCTVs.