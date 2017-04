విదేశీయుల ఎస్టేట్ రూ. 7 కోట్లకు తీసుకున్న జయలలిత: హత్య, శశికళ చేతిలో !

ఇంగ్లాండ్ కు చెందిన ఓ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి రూ. 7 కోట్లకు జయలలిత కొడనాడు ఎస్టేట్ తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం కొడనాడు ఎస్టేట్ విలువ రూ. 200 కోట్లు ఉంది.

English summary

A security guard was found dead at the estate of former chief minister J Jayalalithaa. A mob of about ten people who stormed through gate no 10,told police officials, Police suspect the attack was part of a theft attempt.Kodanad Estate was acquired from low cost from England family for just Rs. 7 crores. But now its worth is Rs.200 crores.