మిస్టరీ మరణాలు, హత్యలకు జయలలిత వీలునామా కోసమేనా?

దివంగత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత వీలునామా కోసమే జయ ఏస్టేట్ కొడనాడులో మిస్టరీ హత్యలు జరుగుతున్నాయనే ప్రచారం సాగుతోంది. జయలలిత ఏస్టేట్ సెక్యూరిటీ గార్డు హత్య కేసులో కొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

The Nilgiris district police on Monday confirmed that another person had been arrested in connection with the murder of a security guard during an attempted burglary at the Kodanad Estate, belonging to former Chief Minister Jayalalithaa, on April 24.