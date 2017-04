జయ కొడనాడు ఎస్టేట్ 900 ఎకరాలు: అమ్మ, శశి గదుల్లో సూట్ కేస్ లు మాయం !

జయలలితకు చెందిన కొడనాడు ఎస్టేట్ లో సెక్యూరిటీ గార్డును హత్య చేసిన నిందితులు జయ, శశికళ గదుల తాళాలు పగలగొట్టి సూట్ కేసులు, విలువైన పత్రాలు చోరీ చేశారని పోలీసు అధికారుల విచారణలో వెలుగు చూసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kodanadu estate:Sources said Jayalalitha and Sasikala's room lock broke and some important documents in suitcase were theft. Villagers have reportedly told the police that a gang was seen entering the estate in two jeeps. Kodanadu estate is a 900-acre property with large tea gardens. Jayalalithaa, who died in December, used to stay at the palatial bungalow for rest and treatment.