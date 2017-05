కొడనాడు ఎస్టేట్ జయ, శశికళ గదుల్లో రూ. 900 కోట్లు ? ఐటీ అధికారుల సోదాలు !

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత కొడనాడు ఎస్టేట్ పై ఆదాయపన్ను శాఖ (ఐటీ) అధికారులు గురి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. జయలలిత మరణం తరువాత తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంటున్న సంఘటనలు సంచలనాలకు దారితీస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kodnad estate is witnessing officials visit today as officers are probing the murder of the Security guard.Tamil Nadu telecommunications department officials reviewing Kodanadu estate for a hint of Kodanadu security murder as if any conversations took place on the day of murder.