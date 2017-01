మోడీకి నల్లరంగు పూయండి 25 లక్షలు గెలుచుకొండి

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ ముఖానికి నల్లరంగు పూస్తే తాను 25 లక్షలను బహుమతిగా ఇస్తానని కోల్ కత్తా టిప్పు సుల్తాన్ మజీద్ ఇమామ్ బర్కతీ ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనపై బిజెపి నాయకులు మండిపడుతున్నారు. ఆయనపై ఫిర్యా

English summary

kolkata immam issued fatwa against prime minister modi for demonetisation, bjp leaders complient against imam to police.