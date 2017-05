పాకిస్థాన్‌కు అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం షాకిచ్చింది. భారత నేవీ మాజీ అధికారి కులభూషణ్‌ జాదవ్‌కు పాకిస్థాన్‌ విధించిన మరణశిక్షపై అంతర్జాతీయ కోర్టు స్టే విధించింది.

I have spoken to the mother of #KulbhushanJadhav and told her about the order of President, ICJ under Art 74 Paragraph 4 of Rules of Court.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 11:30 [IST]

English summary

It was a major victory for India as the International Court of Justice at The Hague stayed the execution of Kulbhushan Jadhav. The ICJ has written to Pakistan to put on hold the execution of Jadhav, the retired Indian Navy officer who was convicted of espionage by a military court in Pakistan.