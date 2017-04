కుల్ భూషణ్ జాదవ్ ఇష్యూ: తల్లి అప్పీలు తిరస్కరించిన పాక్, రాయబారి చర్చలూ విఫలం, తర్వాతేంటి?

కుల్ భూషణ్ జాదవ్ మరణశిక్ష రద్దు విషయంలో అన్ని దారులూ మూసుకుపోయాయి. చివరి ప్రయత్నం కూడా విఫలం కావడంతో ఇక ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే తదుపరి చర్య ఏమిటనేది ఆసక్తిగా మారింది.

English summary

NEW DELHI: The government on Wednesday gave a petition by the mother of retired Indian Navy officer Kulbhushan Jadhav, sentenced to death on espionage charges, to Islamabad, initiating a process to get his conviction overturned.Indian High Commissioner in Islamabad Gautam Bambawale met with Pakistan's foreign secretary Tehmina Janjua on Wednesday and handed over the appeal written by Jadhav's mother on her son's behalf. In the petition, Jadhav's mother has sought the Pakistan government's intervention for his release and expressed her desire to meet him.