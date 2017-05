ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నాయకుడు కుమార్ విశ్వాస్ కంటతడి పెట్టారు. తనపై కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. రేపు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటానని ప్రకటించారు.

English summary

The split in Aam Aadmi Party (AAP) got deeper on Tuesday as party's founding member Kumar Vishwas and Delhi's deputy chief minister Manish Sisodia took to media to lash out at each other.