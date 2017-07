రజనీ దాన్ని వ్యతిరేకించాడు: మరో జల్లికట్టు తప్పదంటున్న సినీ వర్గాలు!

ముంబై: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పన్ను బాదుడుతో థియేటర్ యాజమాన్యాలు దివాళా తీసే పరిస్థితి తలెత్తిందని తమిళనాడు థియేటర్స్ అసోసియేషన్ వర్గాలు గత రెండు రోజులుగా బంద్ నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ వీరికి మద్దతు తెలిపారు.

జీఎస్టీకి అప్పుడే నిరసన సెగ: 950థియేటర్స్ బంద్.. పన్నుపై తేల్చాలని!

జీఎస్టీ అమలుతో ఇప్పటికే..రూ.100లోపు టికెట్లపై 18శాతం, రూ.100కు పైన టికెట్లపై 28శాతం పన్ను అమలులోకి రాగా.. దీనికి తోడు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మున్సిపల్ పన్ను పేరిట 30శాతం వినోద పన్ను వసూలు చేయాలని భావిస్తోంది. దీనిపై స్పందించిన రజనీ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించే పన్ను వల్ల పరిశ్రమపై ఆధారపడ్డ లక్షలాది మందికి ఉపాధి కరవవుతుందని, వెంటనే ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

రెండు పన్నుల విధానాన్ని రద్దు చేయాలని కమల్ హాసన్, విశాల్ కార్తీ వంటి పలువురు తమిళ హీరోలు ఇప్పటికే ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కాగా, రెండు పన్నుల విధానం వల్ల సినీ పరిశ్రమ ఆదాయానికి భారీగా గండిపడుతుందని వారు వాపోతున్నారు. జీఎస్టీతో పాటు వినోదపు పన్ను కలిపితే రూ.100 టికెట్ పై రూ.50 వరకు ప్రభుత్వ ఖాతాలోకి వెళ్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తీసిన సినిమాలకు కలెక్షన్ల వర్షం కురిసినా.. లాభాలు మాటగట్టుకోవడం గగనమే అనేది వారి వాదన.

Keeping in mind the livelihood of Lakhs of people in the tamil film industry, I sincerely request the TN GOVT to seriously consider our plea