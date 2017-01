లాలూకు ఝలక్ :అఖిలేష్ కు ఫోన్ చేసిన లాలూ, 'ఎన్నికలయ్యే వరకు నేనే పార్టీ చీఫ్'

సమాజ్ వాదీ పార్టీలో నెలకొన్న సంక్షోభంపై లాలూ జోక్యం చేసుకొన్నాడు. తండ్రికి పార్టీ పగ్గాలివ్వాలని అఖిలేష్ కు సూచించాడు.అయితే ఎన్నికలయ్యాకే పార్టీ పగ్గాలను ములాయం కు ఇస్తానని అఖిలేష్ .

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

lalu phones akhilesh Yadav, says bring back mulayam as party chief, after elections i will hand over the party chief post to mulayam said akhilesh.