బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ మరోసారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. ప్రస్తుతం జైలులో జీవిత ఖైదును అనుభవిస్తున్న డాన్, ఆర్జేడీ నేత మహ్మద్ షహబుద్దీన్‌తో లాలూ మాట్లాడుతున్నట్లు ఓ ఆడియో ట

English summary

An audio tape released by a television news channel purportedly contained conversation between RJD chief Lalu Prasad and Mohammad Shahabuddin, who is currently serving life term in Tihar jail.