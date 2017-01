బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆర్జేడీ చీఫ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ నెలకు రూ.10వేల పింఛను తీసుకోనున్నారు. అంతేకాదు, 2009 నుంచి ఈ రోజు వరకు బకాయిలు కూడా ఆయనకు అందనున్నాయి.

English summary

Lalu Prasad Yadav To Get Monthly Pension Under Bihar's JP Senani Samman Scheme.