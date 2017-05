ఆ పేదింట్లో బయటపడ్డ 435 బంగారు నాణేలు: ఆమె ఏం చేసిందంటే..?

ఆ పేద కుటుంబం నిజాయితీకి మారుపేరుగా నిలిచింది. తమ ఇంటి పునాదుల్లో దొరికిన 435 బంగారు నాణెలు తమ వద్దే ఉంచుకోకుండా ప్రభుత్వానికే చెందాలని భావించింది.

English summary

History is filled with stories where the greed for gold has culminated in bad-mouthing, back-stabbing and beastly behaviour. But what happened in Banasamudra village is an illuminating example of honesty: Instead of secretly splitting the hidden treasure of 435 gold coins among themselves, the poor residents chose to hand it over to the government.